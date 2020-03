Coronavirus - Le Parlement européen en plénière jeudi, avec pour la première fois un vote à distance

(Belga) Le Parlement européen tiendra jeudi à Bruxelles l'une des plénières sans doute les plus étranges de son histoire, dans un contexte de confinement lié à la pandémie ce Covid-19. Pour la première fois, les votes seront organisés à distance, avec seulement un nombre limité d'eurodéputés physiquement présents.

Non seulement les règles de distanciation sociale sont venues perturber le fonctionnement de l'assemblée, mais aussi une réalité bien concrète: de nombreux élus n'habitent pas Bruxelles et ne peuvent plus se déplacer. Une centaine à peine des 705 eurodéputés seraient actuellement dans notre pays. Le Parlement européen se devait malgré tout de poursuivre le travail, car il doit d'urgence se prononcer sur trois mesures proposées par la Commission dans la lutte contre le coronavirus et son impact économique. L'"initiative d'investissement" de 37 milliards d'euros est sur la table, des règles temporaires pour éviter les vols aériens à vide en ces temps de crise, ainsi que l'extension du champ d'action du Fonds de solidarité de l'UE. Le vote à distance, un défi sans précédent pour le Parlement, se déroulera selon une méthode qui devrait limiter les risques: chaque élu recevra via mail des bulletins de vote, à imprimer, remplir, signer puis renvoyer sous forme électronique (un scan par exemple). Ceux qui sont présents dans l'hémicycle auront un bulletin papier à déposer dans une urne. Un test a eu lieu lundi et s'est bien déroulé, indique-t-on. (Belga)