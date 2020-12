Coronavirus: le port du masque recommandé pour la 1ère fois en Suède, pas de confinement considéré "comme un fardeau"

La Suède a recommandé pour la première fois vendredi le port du masque, dans les transports publics, dans un nouveau revirement de sa stratégie atypique et controversée face au coronavirus.



Le pays scandinave, en difficulté face à la deuxième vague, va également adopter une série de nouvelles restrictions, dont l'introduction de jauges dans les commerces et la limitation des tablées à quatre personnes maximum dans les restaurants, contre huit jusqu'à présent, a annoncé le Premier ministre Stefan Löfven dans une conférence de presse.



Dans une position devenue très isolée, la Suède ne recommandait jusqu'ici le port du masque nulle part, son autorité de santé publique jugeant que leur efficacité n'était pas démontrée.



Le Premier ministre a toutefois écarté l'idée d'un confinement, qu'il considère "comme un fardeau" trop lourd à porter pour la population à long terme.



Malgré un durcissement des autorités ces dernières semaines, le royaume et sa stratégie atypique contre le coronavirus - principalement fondées sur des recommandations non coercitives - sont de nouveau mises en difficulté par une redoutable deuxième vague que le pays nordique a longtemps cru pouvoir éviter.



Avec 100 décès annoncés vendredi, le bilan de la deuxième vague a dépassé les 2.000 morts, portant le total à 7.993, dans un pays de 10,3 millions d'habitants.



Autres mesures annoncées vendredi: la vente d'alcool sera interdite après 20H00, et l'enseignement à distance dans les lycées prolongé jusqu'au 24 janvier.