Coronavirus - Le poste de police de Rotterdam vandalisé par des émeutiers

(Belga) Des émeutiers ont jeté des pierres sur les fenêtres du poste de police de la Sandelingplein de Rotterdam, lundi soir, en marge de manifestations contre le couvre-feu sanitaire imposé par les autorités pour enrayer l'épidémie de coronavirus.

Les manifestants ont également pillé des magasins sur la Groene Hilledijk toute proche, a déclaré une porte-parole. Des feux d'artifice auraient également été lancés, mais la porte-parole n'a pas pu le confirmer. Les échauffourées ont duré toute la soirée à Rotterdam. La police, qui a dû tirer un coup de semonce pour désencercler des collègues, a arrêté vingt personnes. A Den Bosch aussi, des dizaines de jeunes ont manifesté et pillé dans le centre ville. Ils ont brisé des vitres et détruit des voitures, eux aussi à l'aide de pierres et de feux d'artifice. (Belga)