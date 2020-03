Coronavirus: les aéroports tournent au ralenti en Belgique, plusieurs voyageurs arrivent encore d'Italie

L'Italie a décidé de prendre des mesures draconiennes avec quelque 60 millions de personnes priées de rester chez elles à compter de mardi. Chez nous, les autorités conseillent désormais de ne plus s'y rendre. Dans les faits, y-a-t-il encore des départs vers l'Italie ?

À l'aéroport de Charleroi, des voyageurs s'apprêtaient à partir vers Bologne ce matin. Bien souvent des raisons familiales ou professionnelles motivent ces voyages. Nos journalistes sur place n'ont en revanche rencontré aucun touriste.

"Aéroport complètement vide"

Aucun vol n'a donc été annulé à l'aéroport de Charleroi. La situation est bien différente à Bruxelles où 15 vols aller et 15 vols retour ont été annulés. Des trajets notamment opéré par Brussels airlines à destination de Milan ou encore Venise.

À Charleroi, l'activité tourne clairement au ralenti. Mais la situation semble plus marquante encore à Pise. "J'avais un avion hier et l'aéroport de Pise a annulé la plupart des vols, aujourd'hui on a eu de la chance", "il y a eu des contrôles ce matin à l'aéroport de Pise, il était complètement vide et nous étions à peine une cinquantaine dans le vol", raconte plusieurs voyageurs.

"Ils sont un peu alarmant je pense, c'est un peu exagéré tout ça", estime un autre passager. "Si on reste prudent, je pense que tout ira bien".