Coronavirus: l’Agence européenne des médicaments approuve le vaccin AstraZeneca

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné vendredi son feu vert à la mise sur le marché UE du vaccin contre le coronavirus développé par la firme suédo-britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford. Le produit est recommandé pour vacciner les personnes à partir de 18 ans contre la Covid-19.

Le comité en charge des produits à usage humain de l'EMA a évalué les données et recommande à la Commission européenne d'octroyer une autorisation conditionnelle de mise sur le marché au produit. L'EMA a notamment analysé les résultats de quatre essais cliniques, menés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, indique-t-elle. Si la Commission donne son feu vert, le vaccin AstraZeneca-Oxford serait le troisième à pouvoir être utilisé contre le coronavirus dans l'UE, après ceux de BioNTech-Pfizer et Moderna.