Coronavirus - Les Belges bienvenus à Malte à partir du 15 juillet

(Belga) Les Belges pourront à nouveau se rendre à Malte à partir du 15 juillet, selon des informations communiquées par le Times of Malta sur base d'une communication du ministère maltais de la Santé publique.

Ce ministère a publié vendredi une liste de pays où les Maltais sont autorisés à se rendre et depuis lesquels les voyageurs sont autorisés à entrer dans les îles de Malte. Près de 30 pays sont concernés dont la Belgique mais aussi le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Bulgarie ou la Roumanie. Les voyageurs non Européens sont aussi à nouveau les bienvenus, comme les Canadiens, les Australiens, les Coréens du Sud ou les Néo-Zélandais. En Belgique, Malte figure sur la liste des pays en zone rouge établie par les Affaires étrangères belges. Si le pays repasse en zone verte, les Belges pourront alors s'y rendre sans restriction à partir du 15 juillet. Selon les données de l'université Johns Hopkins, Malte n'a pas été sévèrement touchée par la pandémie de Covid-19, avec seulement 674 infections confirmées et neuf décès. (Belga)