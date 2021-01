Coronavirus - Les îles de Gran Canaria et de Lanzarote renforcent les mesures de restriction

(Belga) Gran Canaria et Lanzarote, deux des îles de l'archipel des Canaries, vont renforcer les mesures de restriction en raison de l'augmentation du nombre des infections dues au coronavirus, ont rapporté les médias locaux dimanche. L'archipel espagnol est une destination populaire pour les touristes européens en mal de soleil durant l'hiver.

Le couvre-feu sera ainsi d'application dès 22h00 heure locale à partir de lundi. Il sera également interdit de rencontrer des personnes issues d'autres foyers tandis que les restaurants ne pourront servir à manger qu'à l'extérieur. Les activités sportives ne seront autorisées que si elles se déroulent en extérieur et sans contact, ont indiqué la radio Canarias7 et le journal El Pais. Les mesures seront d'application pour deux semaines au moins. Le nombre de contaminations sur les deux îles augmentent même si le taux d'incidence reste à 95 cas positifs pour 100.000 habitants, soit l'un des plus bas en Europe. Les contaminations sont par contre en baisse à Tenerife où le couvre-feu débute à 23h00. Les voyages vers les îles Canaries sont autorisés pour les résidents de l'espace Schengen qui peuvent présenter un test négatif récent. (Belga)