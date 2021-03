Coronavirus: les "indicateurs au rouge" aux Pays-Bas

Le nombre de contaminations au coronavirus aux Pays-Bas a augmenté de 13% en une semaine, ce qui fait dire mardi à l'Institut néerlandais pour la Santé publique (RIVM) que "tous les indicateurs sont au rouge". Ces sept derniers jours, l'organisme a enregistré un total de 51.866 tests positifs au coronavirus, soit le nombre le plus élevé depuis début janvier. Il était alors question d'une tendance à la baisse tandis que maintenant, le nombre d'infections ne cesse d'augmenter.



En termes de pourcentage, la hausse de la semaine dernière est légèrement inférieure à celle de la semaine précédente (+16%). La plus forte augmentation est constatée chez les personnes âgées de 70 à 79 ans mais ce sont toujours les jeunes (18-24 ans) qui présentent le plus grand nombre de contaminations. Le nombre de tests a également augmenté, avec plus de 552.000 dépistages effectués la semaine dernière (+6%). Le nombre d'admissions à l'hôpital (1.578) a légèrement augmenté tandis que l'occupation des soins intensifs est restée stable. Le taux de reproduction, qui indique la vitesse à laquelle le coronavirus se propage, est de 1,07. Lorsqu'il est supérieur à 1, on estime que l'épidémie se renforce. Les Pays-Bas ont déploré la mort de 171 personnes des suites du Covid-19 en une semaine.