Coronavirus: les Pays-Bas interdiront les vols depuis l'Inde dès ce lundi

Les avions passagers depuis l'Inde seront interdits à partir de lundi 18h00, a fait savoir le ministère néerlandais de l'Infrastructure dimanche. L'interdiction sera d'application jusqu'au moins en mai. Les vols avec du fret et du personnel médical resteront autorisés.



Les autorités sanitaires néerlandaises ont émis un avis d'urgence pour interdire ces vols. "Il y a une incertitude au sujet des mutations du coronavirus en Inde et le cabinet souhaite éviter que les Pays-Bas soient une destination de préférence pour les passagers", a indiqué le ministère. L'Allemagne avait confirmé un peu auparavant une interdiction similaire de vols depuis l'Inde. La société aérienne néerlandaise KLM prévoit d'opérer sept vols passagers vers l'Inde, trois vers Mumbai et quatre vers Delhi, et un vol de fret vers Mumbai. La société compte bien emmener des gens vers ce pays, mais il n'y aura aucun passager à bord au retour, hormis des cas d'exception comme du personnel médical ou des marins, a indiqué un porte-parole de la compagnie. Ce pays, qui compte 1,3 milliard d'habitants, est en proie à une effroyable poussée épidémique avec encore 349.691 nouveaux cas de coronavirus dimanche. L'Inde a parallèlement déploré 2.767 nouveaux décès dus au Covid-19, ce qui est un record national depuis le début de la pandémie. Les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi.