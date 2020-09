Coronavirus: les Pays-Bas placent l'ensemble de la Belgique en code orange

Les Affaires étrangères néerlandaises ont placé l'ensemble de la Belgique en code orange, ont-elles annoncé lundi. Seuls les voyages non-essentiels vers Bruxelles et une partie de la province d'Anvers étaient jusqu'à présent déconseillés.



Dans l'autre sens, la Belgique déconseille elle fortement de se rendre dans les provinces de Hollande du Sud et septentrionale. Les voyageurs qui en reviennent doivent impérativement se faire dépister et observer une quarantaine de quatorze jours.