Coronavirus - Nombre record d'infections en un jour aux Pays-Bas depuis plus de deux mois

(Belga) Au total, 7.668 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas entre vendredi matin et samedi matin, selon l'agence de presse ANP. Il s'agit du nombre le plus élevé de contaminations en une journée depuis le 8 janvier dernier. Vingt-quatre heures plus tôt, 7.425 nouveaux cas avaient été enregistrés. Le nombre de cas reste toutefois stable.

Le nombre de décès a augmenté avec 18 morts au cours des dernières 24 heures, selon l'Institut national néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM). De jeudi à vendredi, 46 décès ont été comptabilisés dans le pays. (Belga)