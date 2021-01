Coronavirus - Nouveaux records au Portugal à la veille de la présidentielle

(Belga) A la veille du premier tour de l'élection présidentielle au Portugal, le pays a atteint samedi de nouveaux records quotidiens de contagions et de décès provoqués par le coronavirus, a annoncé l'autorité sanitaire nationale.

Avec 274 morts supplémentaires enregistrés en 24 heures, le bilan total a dépassé samedi le seuil des 10.000 décès par Covid-19. Les 15.333 contaminations quotidiennes détectées représentent aussi un nouveau plus haut depuis le début de la pandémie pour ce pays d'environ dix millions d'habitants. Avant la publication des derniers chiffres, le Portugal comptait déjà plus 80.000 contagions au cours de la semaine écoulée, ce qui le place au premier rang mondial en nombre de nouveaux cas par rapport à sa population, dépassé seulement par l'enclave britannique de Gibraltar, selon les données collectées par l'AFP auprès des autorités nationales. Les Portugais, soumis depuis une dizaine de jours à un deuxième confinement général, sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur président. D'après les sondages, le chef de l'Etat sortant, le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa, devrait être reconduit dès le premier tour. Dans l'actuel contexte sanitaire, candidats et observateurs redoutent une abstention record, qui pourrait avoisiner les 70%.