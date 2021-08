Coronavirus - Pas plus de 15.000 visiteurs par jour pour les "Statues en Marche"

(Belga) La troisième édition de "Statues en Marche" se tiendra les 28 et 29 août prochains à Marche-en-Famenne moyennant certaines mesures sanitaires. Seul un nombre limité de visiteurs pourra accéder au site via un système de réservation, a indiqué jeudi le Collège communal de Marche.

Avec plus de 50.000 visiteurs annuels en 2018 et 2019, le festival de statues vivantes "Statues en Marche" s'est imposé comme l'un des événements les plus fréquentés de la programmation estivale en province de Luxembourg. Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la troisième édition se tiendra ces 28 et 29 août moyennant certaines restrictions. "Ce choix a été opéré en concertation avec l'organisateur et les disciplines associées à ce type d'événement: zone de police, zone de secours...", selon le Collège communal. Seuls 15.000 visiteurs pourront accéder au site par jour. Libre lors des dernières éditions, l'accès se fera désormais via un système de réservation en ligne. Vu la configuration particulière de l'événement, les riverains, commerçants et autres professionnels pourront toutefois bénéficier d'une attestation. "La manifestation se déroule en milieu urbain habité dans un périmètre bien délimité, avec des riverains qui doivent pouvoir circuler librement et un tissu commercial qui doit continuer à travailler et accueillir sa clientèle", poursuit le Collège communal. Se référant aux règles édictées par le pouvoir fédéral, les autorités locales ont également décrété l'obligation du port du masque sur l'ensemble du périmètre. L'annonce de ces mesures survient alors que le gouverneur de la province de Luxembourg a demandé jeudi la tenue d'un dépistage généralisé dans plusieurs communes de la région Centre-Ardenne, quelques dizaines de kilomètres au sud de Marche-en-Famenne, confrontée à une flambée des cas positifs. "La prudence et la vigilance restent donc de mise et le Collège restera attentif à l'évolution de la situation", conclut le Collège marchois. (Belga)