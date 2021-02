Devrons-nous bientôt prouver que nous sommes vaccinés pour voyager ou fréquenter certains endroits? Des pays comme la Grèce, la Suède et le Danemark vont développer des passeports vaccinaux. Peut-on imaginer cela chez nous? Vous pouvez donner votre avis dans notre sondage en bas de l'article.

Le paquebot de croisières de l'entreprise Celestyal est amarré au port du Pirée, à Athènes, depuis près d'un an. Pas de touriste. Pas de voyage en perspective. Les frais d'entretien du navire s'élèvent à 15.000 euros par jour.

Le capitaine de ce paquebot voit d'un très bon œil le passeport vaccinal. Il espère qu'il lui permettra de reprendre la mer avant l'été prochain. "Le certificat vaccinal va certainement aider les personnes à voyager. Ce sera plus facile à gérer mais ça va dépendre des décisions des experts de chaque pays", confie-t-il.

Plusieurs pays européens sont favorables

La Grèce est favorable au passeport vaccinal, tout comme l'Espagne, le Portugal, l'Islande, le Danemark ou encore la Suède. Ces pays comptent sur ce document pour sauver le tourisme.

Mais ailleurs, le sujet fait débat. Les Belges sont-ils prêts à montrer patte blanche pour prendre un avion ou aller au restaurant? Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens ce samedi. "Non, je n'aime pas d'être contrôlée comme ça", nous répond une dame âgée. "Je ne sait pas si on aura le choix, de toute façon", rétorque un jeune homme. "Non. Ça me gênerait beaucoup", confie une femme. "C'est compliqué, mais je pense que dans les circonstances actuelles je serais pour, ouais", répond encore un homme.

Des raisons médicales… ou économiques?

Les Belges semblent divisés. C'est aussi le cas des pays de l'Union européenne. Ils réfléchissent à la mise en place d'un code unique, mais sous certaines conditions. "Ils ont clairement dit que c'est pour des raisons médicales. On n'est pas vraiment en faveur de donner des privilèges à des gens qui sont vaccinés", explique Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Car c'est bien là le problème. Le passeport vaccinal peut répondre à des objectifs économiques, mais pas forcément sanitaires. Pour certains experts, le débat est même prématuré. Avant de mettre en place ce certificat, il faut s'assurer que le vaccin ne permette plus la propagation du virus, et que la majorité de la population soit vaccinée.

Pour les femmes enceintes ça veut dire que vous les excluez d'office de la possibilité de voyager

"A l'heure actuelle, la vaccination n'est pas encore recommandée pour les femmes enceintes. Ça veut dire que vous les excluez d'office de la possibilité de voyager, si la possibilité de voyager est conditionnée à un certificat. C'est quand même un petit peu embarrassant", indique Florence Caeymaex, présidente du comité consultatif de bioéthique de Belgique.

Problème de protection des données

Avec le passeport vaccinal se pose également la question de la protection des données. Le gouvernement belge annonce qu'il s'alignera sur la position européenne mais affirme ne pas vouloir d'un passeport susceptible d'ouvrir les portes, d'un théâtre ou d'un avion.

La réaction d'une responsable belge de la vaccination

Suite à notre reportage, nous avons fait réagir Sabine Stordeur sur le sujet dans le RTL INFO 19H. Elle est co-responsable de la task force vaccination. Est-elle favorable au passeport vaccinal? "Je n'ai pas vraiment une opinion par rapport à ce sujet-là. On voit de toute façon que ce sont des demandes qui nous dépassent. Qui vont pouvoir être probablement exigées par certains pays. Mais effectivement, je suis d'accord que cela pose d'énormes questions éthiques. Particulièrement pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination", répond-elle.

Y a-t-il des discussions à ce sujet en Belgique? "Pas à l'heure actuelle. Nous restons toujours sur le même mot d'ordre: la vaccination est volontaire, elle ne peut pas être rendue obligatoire. Mais apparemment d'autres pays vont probablement l'exiger", indique Sabine Stordeur.

