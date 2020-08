Coronavirus - Pays-Bas: nouveau record de contaminations en près de trois mois

Les Pays-Bas ont observé en 24 heures de temps 431 nouveaux cas de contamination au covid-19. Avec 93 cas supplémentaires en un jour, il s'agit du nombre le plus élevé depuis le 7 mai. Selon le tableau de bord des autorités sanitaires, le foyer de contagion le plus important est toujours situé à Rotterdam-Rijnmond, où 125 personnes ont été testées positives entre vendredi matin et samedi matin, contre 78 la veille.

Le nombre de nouvelles infections enregistrées à Amsterdam était de 67, contre 53 la veille. Dans la région de La Haye, 51 infections ont été signalées, contre 55 la veille. La province d'Utrecht a enregistré 22 nouvelles infections, soit 14 de moins que vendredi. La région Hollands Midden a également enregistré 22 cas positifs. Les autorités sanitaires ont compté 33 nouvelles infections dans la région Midden- en West-Brabant, contre 23 au cours des dernières 24 heures.