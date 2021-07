Coronavirus - Plus de 48.000 nouvelles contaminations en Grande-Bretagne

(Belga) A la veille de l'entrée en vigueur d'un relâchement des mesures sanitaires face au Covid-19, la Grande-Bretagne a enregistré ces 24 dernières heures 48.161 nouvelles contaminations au coronavirus, a annoncé la chaîne Sky News. Le pays a aussi dénmbre 25 décès à cause de cette maladie.

Samedi, le pays avait recensé 54.674 nouvelles infections et 41 décès, alors que ces chiffres n'étaient encore respectivement que de 31.772 et 26 une semaine auparavant. Selon la chaîne, 46,2 millions d'adultes britanniques ont reçu une première de vaccin, et 35,9 millions leur seconde dose déjà. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui-même du se mettre à l'isolement après avoir été en contact avec son ministre de la Santé, testé positif cette semaine. Le gouvernement britannique a décidé la levée de la majorité des mesures sanitaires sur l'île à compter de ce lundi, malgré la présence dans le pays du variant Delta bien plus contagieux. (Belga)