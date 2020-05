Coronavirus - Plus de 6 millions de cas confirmés dans le monde

(Belga) Plus de 6 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont les deux tiers en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 20h15 GMT.

Au moins 6.000.867 cas d'infection, parmi lesquels 366.848 décès, ont été comptabilisés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.135.170 cas (177.595 morts) et aux Etats-Unis, pays avec le plus grand nombre de cas (1.760.740) et de décès (103.472). Mais c'est désormais en Amérique latine que le virus progresse le plus rapidement, avec une hausse de plus de 45.000 cas ces dernières 24h pour un total de 944.695 cas et 49.230 décès. (Belga)