Coronavirus: pourquoi il est hyper important de tousser dans son coude (vidéo)

Le coronavirus se transmet essentiellement par voie respiratoire et par contact physique. La transmission par voie respiratoire se fait dans les gouttelettes de salive expulsées par le malade, par exemple quand il tousse. Les scientifiques estiment que cela nécessite une distance de contact rapprochée (environ un mètre).



Pour éviter la contagion, les autorités sanitaires insistent sur l'importance des mesures-barrières: éviter de se serrer la main et de s'embrasser, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir jetable, porter un masque si on est malade...



En outre, on peut être contaminé en touchant un objet infecté puis en portant sa main à son visage (yeux, nez, bouche...)



Une étude publiée mardi dans la revue américaine NEJM a montré que le nouveau coronavirus est détectable jusqu'à deux à trois jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable, et jusqu'à 24 heures sur du carton.



Toutefois, ces durées maximales ne sont que théoriques, car enregistrées en conditions expérimentales.

Une expérience menée par l'Université Bauhaus de Weimar (Allemagne, centre) montre comment l'air se propage différemment selon que l'on respire normalement, que l'on tousse, que l'on tousse dans une main, dans une manche, dans un masque à poussière ou dans un masque chirurgical.