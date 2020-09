Coronavirus - Quarantaine pour les 200 passagers à bord d'un vol depuis la Grèce vers le Royaume-Uni

(Belga) Les 193 passagers à bord d'un vol Tui depuis Zante en Grèce et vers Cardiff au Royaume-Uni le 25 aout sont priés d'observer une quarantaine après que 16 personnes à bord ont été testées positives au Covid-19, rapporte la BBC lundi soir.

Les autorités sanitaires britanniques estiment qu'au moins sept personnes de trois cercles sociaux différents ont été infectées à bord d'avion. Le docteur Giri Shankar au sein des services de santé publique du Pays de Galles a affirmé à la BBC que les touristes de retour de l'île grecque de Zante en particulier sont infectées et font l'objet de l'attention de ses services. La compagnie aérienne Tui a réagi en affirmant que la sécurité à bord était la priorité et que les critiques émises au sujet du vol en question étaient prises en compte. "Nos équipages sont entrainés aux plus haut standards. Une enquête complète est en cours alors que ces inquiétudes n'ont pas été formulées durant le vol en question ou avant aujourd'hui". La Grèce reste sur la liste dressée par le Royaume-Uni des pays de villégiature pour lesquels les touristes britanniques sont exemptés d'une quarantaine à leur retour. (Belga)