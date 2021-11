Le gouvernement britannique conseille aux personnes âgées et vulnérables de s'administrer une dose supplémentaire, de rappel, de vaccin contre le coronavirus afin d'éviter le retour de mesures strictes pour Noël.



Jusqu'à présent, près de 10 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une troisième injection mais environ 30% des personnes âgées de plus de 80 ans et 40% des plus de 50 ans en Angleterre doivent encore recevoir leur rappel, souligne le ministère de la Santé. Trois millions de personnes en Angleterre sont invitées à recevoir leur rappel la semaine prochaine. Les individus de plus de 50 ans et les groupes qui risquent davantage de développer une forme sévère du Covid-19 peuvent recevoir une nouvelle piqûre six mois après leur deuxième injection du vaccin.

Le ministre de la Santé britannique Sajid Javid a déclaré que les plus jeunes membres de la famille devraient inciter les plus âgés à se faire injecter un rappel du sérum contre le Covid-19, combiné au vaccin contre la grippe. "Si nous collaborons tous ensemble et jouons notre rôle, nous pouvons traverser cet hiver difficile, éviter un retour des restrictions et profiter de Noël."