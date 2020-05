"J'espère que le virus ne laissera pas une plaie inguérissable": le deuil difficile des habitants de Bergame, l'une des villes les plus meurtries

Le déconfinement a débuté dans de nombreux pays, la vie reprend donc progressivement mais pour certains les cicatrices restent très douloureuses. En Italie, la ville de Bergame a été particulièrement touchée par la pandémie de coronavirus. Plus de 3.000 morts et un deuil compliqué pour autant de familles.

Avec ses croix en bois et des épitaphes inscrites sur de simples cartons blancs, le cimetière de Nembro résume tout le drame de la Lombardie. Cette ville industrielle, près de Bergame, était au cœur de l’épidémie. Depuis quelques jours, le cimetière est ouvert aux familles qui peuvent enfin se recueillir. "Cela nous fait tellement mal, c'est brutal", témoigne Livio, habitant de Nembro.

Sur la place principale de Bergame, les photos de celles et ceux que le virus a tués défilent sur un écran. Responsable des pages nécrologiques du journal local Eco di Bergamo, Daniela a constaté les dégâts de l'épidémie : "En temps normal on avait 16 ou 17 décès mais à la mi-mars on en avait en moyenne 89. Et souvent plus de 110". Des dizaines de pages racontaient tous les jours en quelques mots l'histoire des habitants de Bergame et de sa région fauchée par le virus. On y dénombre près de la moitié des victimes en Italie.

"Je crois que ce virus laissera en nous une profonde cicatrice. Il nous a tous frappé. Il est entré dans toutes nos maisons et j'espère qu'il ne laissera pas une plaie inguérissable", déplore Bruno Bassi, le directeur du journal.

Pourquoi cette région industrielle de Lombardie a-t-elle été la plus touchée ? Parmi les hypothèses, celle de relations étroites avec la Chine. En dépit des pressions du secteur économique, les autorités locales, traumatisées, refusent un déconfinement trop rapide.