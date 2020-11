Coronavirus - Roumanie: 10 malades du Covid-19 tués dans l'incendie d'un hôpital

(Belga) Dix patients malades du nouveau coronavirus sont morts samedi dans le violent incendie d'un hôpital du nord-est de la Roumanie, a annoncé le ministre de la Santé, Nelu Tataru.

Le sinistre s'est déclaré en début de soirée au sein du service de soins intensifs de l'établissement hospitalier de la ville de Piatra Neamt. Il a pu être maîtrisé une heure plus tard. Selon les premiers éléments, les 10 patients intubés ont péri dans les flammes. Sept personnes ont par ailleurs été blessées, selon un communiqué de l'hôpital. Parmi celles-ci, un médecin de garde, qui a tenté de porter secours aux victimes, présente "des brûlures aux deuxième et troisième degrés sur 80% du corps", ont précisé les services de secours. Selon le préfet, une cellule de crise a été mise en place. Le ministre de la Santé était attendu sur place. Plutôt épargnée lors de la première vague de la pandémie, la Roumanie connaît depuis quelques semaines une montée en flèche des nouveaux cas et des hospitalisations. Elle a fait état samedi de 129 nouveaux décès liés au Covid-19 en 24 heures, portant le total à ce jour à 8.813 morts depuis le début de la pandémie. (Belga)