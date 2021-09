Coronavirus - Suisse: affrontements avec la police lors d'une manifestation à Berne

(Belga) Des affrontements se sont produits jeudi soir à Berne en Suisse entre la police et des participants à une manifestation, non autorisée, contre les restrictions anti-Covid, qui a réuni près d'un millier de personnes.

"Des affrontements ont lieu en marge du cortège. Des engins pyrotechniques ont été allumés et des objets ont été lancés sur les forces d'intervention. Nous avons dû utiliser des balles en caoutchouc", a indiqué dans un tweet la police cantonale de Berne. La semaine dernière, à Berne également, des manifestants avaient tenté de secouer le grillage dressé pour protéger le Palais fédéral, siège du gouvernement et du parlement. La police avait eu recours à un canon à eau, et fait usage de balles en caoutchouc et de gaz irritant. Malgré les appels à ne pas manifester des groupes de citoyens opposés aux mesures sanitaires, près d'un millier de personnes se sont réunies, a constaté un photographe de l'AFP. En prévision de ce cortège, les forces de sécurité s'étaient fortement mobilisées. La Place fédérale, où se trouve le Palais fédéral, avait par ailleurs été bouclée par la police. Les manifestants s'en sont toutefois approchés et ont fixé des fleurs sur les barrières. "Les participants au cortège ont tenté de franchir la barricade pour se rendre au Palais fédéral (...). Ils ont également jeté des objets sur la police", a indiqué celle-ci dans un autre tweet. Ils ont défilé au son de "Liberté". "Tous ensemble pour la liberté !" pouvait-on lire sur une pancarte, tandis que nombreux brandissaient le drapeau suisse. La Suisse a récemment durci ses mesures contre le Covid, en étendant, depuis le 13 septembre, l'obligation de pass sanitaire pour entrer au restaurant ou dans un bar, mais aussi pour voir une exposition, un film ou un événement sportif en intérieur. Le certificat peut être obtenu soit en ayant une preuve de vaccination ou d'immunisation, soit un test PCR ou antigénique négatif. Ces mesures sont impopulaires auprès d'une partie de la population, et les manifestations - pourtant rares en Suisse - se multiplient. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la Santé, seulement 54,38% de la population éligible est entièrement vaccinée, beaucoup moins que dans d'autres pays européens. Près de 10.600 personnes sont mortes du Covid en Suisse, pays qui compte environ 8,6 millions d'habitants. (Belga)