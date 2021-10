Coronavirus - Suisse: des milliers de manifestants dans plusieurs villes contre les mesures anti-Covid

(Belga) Des milliers de personnes ont à nouveau défilé contre les mesures anti-Covid samedi en Suisse, notamment à Lausanne, Baden et Rapperswil-Jona. À Berne, une contre-manifestation de gauche était au programme. Les rassemblements se sont déroulés sans heurt.

Entre 800 et 1.000 personnes ont battu le pavé à Lausanne (ouest) pour dire "non au pass sanitaire et à la restriction de [leurs] libertés". Un cortège hétéroclite et familial a cheminé au centre-ville, sans incident. "Liberté" ont scandé les manifestants, sans masque, entre deux coups de sifflets. Arborant des pancartes barrées de slogans tels que "Le pass....aux sanitaires" ou encore "Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté", les manifestants dénonçaient notamment la "surveillance de masse". À Rapperswil-Jona (nord), près de 3.000 personnes ont défilé jusqu'à un parking à côté de la patinoire locale, où des discours ont été prononcés. L'organisateur "Aktionsbündnis Urkantone" ("Alliance en action des cantons originels") avait annoncé que le rassemblement durerait jusqu'au soir. À Baden (nord), ils étaient 1.500, selon la police, à manifester contre les mesures prises par les autorités". Le cortège était autorisé et n'a pas donné lieu à des violences, a précisé la police. La plupart des manifestants ne portaient pas de masques, a constaté sur place un journaliste de l'agence Keystone-ATS. Dans la capitale fédérale, ce sont quelque 300 personnes de la nouvellement créée "Alliance solidaire de Berne" qui se sont rassemblées samedi après-midi sous le slogan "Solidaires pour sortir de la crise - solidaires contre la droite". La plupart des participantes et participants portaient un masque. Le groupement de gauche entendait lancer un signal contre les manifestations du mois passé, marquées à leurs yeux par l'extrême droite. Si la manifestation n'était pas autorisée, elle a été encadrée par la police, qui n'a pas eu à intervenir. (Belga)