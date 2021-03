Coronavirus - Timmermans reconnait des faux pas dans les commandes de vaccins

(Belga) L'Union européenne a commis des erreurs lors de la commande de vaccins contre le coronavirus, a indiqué le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, dans les colonnes du journal allemand Der Tagesspiegel dimanche. Dans la situation actuelle, il a estimé qu'il était nécessaire de s'assurer que "toute l'Europe reçoit des vaccins".

"Il est vrai que des erreurs ont été commises lors des commandes de vaccins, tant à Bruxelles qu'au sein des États membres", a déclaré M. Timmermans, qui souhaite faire un bilan sur la pandémie. "Nous pourrons alors voir ce que nous avons bien fait ou non." La Commission européenne a été sévèrement critiquée pour ses actions hésitantes et ses erreurs stratégiques lors de l'achat de vaccins. Un certain nombre d'États membres sont également mécontents de la distribution des vaccins. Bruxelles a désormais commandé au moins 1,4 milliard de doses des vaccins déjà autorisés dans l'UE. Ces doses devraient être plus que suffisantes pour les quelque 450 millions d'Européens, selon les autorités européennes. (Belga)