Coronavirus - Ukraine: le maire de Kiev, l'ex-boxeur Klitschko, à son tour malade du Covid-19

(Belga) Le maire de la capitale ukrainienne Kiev, l'ancien champion de boxe dans la catégorie poids lourds Vitali Klitschko, a annoncé samedi qu'il avait à son tour contracté le Covid-19.

"Le coronavirus m'a frappé à un moment très inopportun. Testé positif aujourd'hui", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, à la veille d'élections locales qui devraient lui permettre de conserver ses fonctions, qu'il occupe depuis 2014. "Je me sens bien, mais j'ai besoin de m'auto-isoler" a-t-il ajouté. Les derniers sondages placent Vitali Klitschko (49 ans) largement en tête aux élections de dimanche à Kiev. L'Ukraine a officiellement enregistré plus de 337.000 cas de coronavirus, dont plus de 6.200 ont été mortels. (Belga)