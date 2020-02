Le coronavirus fait un nouveau mort en Italie: un homme de 84 ans est décédé en Lombardie

Un homme de 84 ans est décédé en Lombardie (nord-ouest), devenant la quatrième victime du nouveau coronavirus enregistrée en Italie, ont annoncé lundi les autorités locales à la télévision italienne.



L'homme, qui a succombé dans la nuit dans un hôpital local, est la troisième victime de la région lombarde. Le nord de l'Italie a connu depuis vendredi une flambée des cas de nouveau coronavirus.



Le président de la région Lombardie, Attilo Fontana, a précisé que la quatrième victime "souffrait déjà d'autres pathologies". Il a recensé environ 165 cas dans la région où se trouve l'un des principaux foyers.



La Bourse de Milan, capitale économique de l'Italie, chutait lourdement lundi de 4,17%, vers 09H15 GMT, se plaçant en queue de peloton des marchés européens.

5 régions sont touchées

L'Italie est le pays le plus touché en Europe et l'un des plus affectés dans le monde après la Chine, la Corée du sud et l'Iran.

Depuis le premier décès d'un Italien, vendredi en Vénétie (région de Venise), l'Italie a pris de nombreuses mesures de précaution dont la mise en quarantaine d'une dizaine de villes du nord de l'Italie.





Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie (région de Milan qui confine avec la Suisse) désormais au moins 165, puis en Vénétie (27), dont certaines zones sont proches de la Slovénie.



Au total, cinq régions sont touchées dont aussi l'Emilie-Romagne (nord), le Piémont (nord-ouest) frontalier de la France et le Trentin-Haut-Adige (nord-est), proche de l'Autriche. Pour le moment, il n'y a pas eu de fermeture des frontières.

Les personnes décédées étaient atteintes d'autres pathologies

Mais un train international (Eurocity) Venise-Munich a été arrêté dimanche soir par précaution parce que deux passagères allemandes présentaient de la fièvre puis a repris sa route dans la nuit.

Le premier cas mortel en Italie était un maçon retraité de 78 ans à Vo'Euganeo, près de Padoue, en Vénétie, qui est décédé le 21 février.



Le deuxième décès a été celui d'une femme de 77 ans, trouvée morte chez elle le 22 février, à Casalpusterlengo, près de Codogno, à 60 km au sud de Milan. Un test post-mortem a détecté la présence du virus.





Les autorités ont annoncé dimanche soir une troisième victime, une femme âgée, hospitalisée depuis plusieurs jours en état grave et atteinte d'un cancer mais qui avait contracté le nouveau coronavirus.



Les décès en lien au nouveau coronavirus en Italie concernent tous des personnes âgées et souvent déjà atteintes d'autres pathologies.



Dimanche, la Vénétie a décrété l'interruption des festivités du célèbre Carnaval qui devait se terminer mardi, et des manifestations sportives ainsi que la fermeture des écoles et musées. Mais bars et restaurants restent ouverts.





En Lombardie, dans la métropole de Milan, écoles, universités, mais aussi musées, cinémas et théâtres dont la prestigieuse Scala et la cathédrale gothique le Duomo, sont fermés. Les bars devront baisser leurs rideaux de 18H00 locales (17H00 GMT) à 06H00 du matin.