Coronavirus - Un cas de la nouvelle souche de Covid détecté en Italie

(Belga) L'Italie a détecté dimanche un premier cas de contamination par une nouvelle souche du coronavirus, soupçonnée d'être plus contagieuse et identifiée d'abord au Royaume-Uni, décidant de suspendre les vols en provenance de ce pays.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée, le ministère de la Santé précise qu'un patient contaminé par la nouvelle souche a été identifié en Italie auprès de l'hôpital militaire Celio de Rome. Cet hôpital a mis en évidence "le génome du virus SARS-CoV-2 provenant d'un sujet qui a été testé positif à la variante (du virus du Covid-19, ndlr) rencontrée ces dernières semaines en Grande-Bretagne", indique le communiqué. Le patient était rentré depuis peu de Grande-Bretagne par avion et lui et ses proches sont en isolement, selon la même source. Plus tôt dans la journée l'Italie avait annoncé la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni. "J'ai signé une nouvelle ordonnance qui bloque les vols au départ de la Grande-Bretagne et interdit l'entrée en Italie aux personnes y ayant séjourné au cours des 14 derniers jours", a déclaré dans l'après-midi dans un communiqué le ministre de la Santé Roberto Speranza. "La variante de Covid récemment découverte à Londres est préoccupante et devra être approfondie par nos scientifiques. En attendant, nous choisissons la voie de la plus grande prudence", a conclu M. Speranza. Le texte de l'ordonnance, très bref, précise que la décision entre en vigueur à la date de son adoption, ce dimanche, mais sans donner l'heure, et qu'elle restera valable jusqu'au 6 janvier. Cette mesure intervient au lendemain de l'annonce par le Premier ministre britannique Boris Johnson d'un reconfinement de Londres, du sud-est de l'Angleterre et d'une partie de l'est, après la découverte d'une variante du Covid-19 dans ces zones. Cette nouvelle souche du coronavirus pourrait être jusqu'à 70% plus contagieuse que les autres souches observées jusqu'à présent. Pour cette raison, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé dimanche ses membres en Europe à "renforcer leurs contrôles". (Belga)