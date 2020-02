Coronavirus - Un nouveau cas en Allemagne, "vraisemblablement infecté" à Milan

(Belga) Un homme de 25 ans est contaminé au nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'Etat régional allemand du Bade-Wurtemberg, précisant qu'il avait été "vraisemblablement infecté en Italie, à Milan".

L'homme a été hospitalisé à l'isolement, a précisé le ministère des Affaires sociales de cette région du sud-ouest de l'Allemagne. "La personne est tombée malade avec des symptômes de type grippal après être rentrée chez elle et a ensuite contacté les autorités sanitaires locales", décrit le ministère dans un communiqué. Ce nouveau cas porte à 17 le nombre de personnes infectées en Allemagne. Les autres personnes infectées sont soignées en Bavière (sud) et en Hesse (ouest). Les services sanitaires régionaux "identifient actuellement les personnes en contact avec le patient", qui seront "isolées à domicile" et examinées chaque jour. L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 77.000 personnes dont 2.600 sont mortes, selon l'OMS. Elle touche de plus en plus de pays, y compris en Europe: la maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2.500 contaminations. (Belga)