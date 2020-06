Coronavirus: un nouveau foyer en Allemagne, avec 400 contaminations, dans une entreprise de transformation de viande

Un foyer de contamination au nouveau coronavirus a été détecté dans une usine de l'entreprise allemande de transformation de viande Tönnies, a-t-on appris mercredi. Depuis le début de la semaine, 400 employés ont été testés positifs au Covid-19. Seule une centaine de tests ont donné un résultat négatif.





L'entreprise ne comptait encore que 128 cas positifs mardi et assurait que toutes les mesures sanitaires avaient été prises, pour éviter une propagation du virus. Le mois dernier, Tönnies avait également connu un foyer de contamination bien que plus réduit. Toutes les personnes infectées avaient été placées en quarantaine. Sven-Georg Adenauer, à la tête du district de Gütersloh, dans lequel se trouve l'usine concernée, s'est dit "choqué" par l'énorme augmentation du nombre de contaminations. "L'entreprise doit réduire sa production autant que possible et examiner ce qu'il convient de faire avec les familles touchées", a déclaré l'homme politique de la CDU.