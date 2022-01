Coronavirus - Une photo du chancelier au ski une semaine avant son test positif fait polémique

(Belga) Une polémique fait rage en Autriche après la publication d'une photo du chancelier Karl Nehammer en compagnie de huit amis dans un chalet, prise une semaine avant son test positif au Covid-19.

Sur le cliché, M. Nehammer et ses compagnons de ski ne portent pas de masque. Il a été pris le 29 décembre dans un chalet du domaine de Katschberg et diffusé sur les réseaux sociaux. Un porte-parole du gouvernement ainsi que le chancelier lui-même ont fermement démenti tout lien entre la contamination de ce dernier et son séjour au ski. Les participants étaient, selon eux, tous vaccinés et testés négatifs. M. Nehammer a ajouté sur les ondes de la radio ORF que l'infection s'était déclarée la semaine passée, après un test encore négatif mercredi, et qu'il n'en souffrait pas. Sa contamination aurait été détectée vendredi, à la suite de celle de l'un des membres de son service de sécurité. En dépit de ses justifications, le chancelier fait face à de nombreuses critiques, et ce alors que l'Autriche s'apprête à introduire l'obligation vaccinale le 1er février.