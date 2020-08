Coronavirus: Von der Leyen se penche sur les explications du commissaire Phil Hogan

(Belga) La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, examine les explications du commissaire au Commerce, Phil Hogan, sur sa participation à un dîner de gala qui enfreignait les règles irlandaises de lutte contre le coronavirus.

"La présidente a reçu dimanche soir un rapport du commissaire Hogan. Nous l'examinons et nous avons déjà demandé des explications complémentaires au commissaire", a indiqué lundi une porte-parole de la Commission. Le sexagénaire irlandais a assisté au dîner du club de golf Oireachtas mercredi soir. Organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement avec 82 invités, l'événement a fait scandale et conduit plusieurs personnes à la démission, dont le ministre de l'Agriculture Dara Calleary. Le Premier ministre irlandais Micheal Martin et le vice-Premier ministre Leo Varadkar ont demandé samedi à M. Hogan d'envisager une démission et annoncé la convocation du Parlement. Les commissaires européens sont indépendants des gouvernements nationaux. L'exécutif irlandais ne peut donc contraindre M. Hogan à la démission. Seule Mme Von der Leyen peut demander à l'intéressé de quitter son mandat, à moins qu'il ne décide lui-même de démissionner. M. Hogan accomplit son deuxième mandat à Bruxelles. Sous la législature précédente, il était en charge de l'agriculture. Il est désormais compétent pour le Commerce, un mandat-clé à l'heure où l'UE négocie sa relation future avec la Grande-Bretagne, un dossier qui concerne au premier chef l'Irlande. (Belga)