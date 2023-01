Corruption au Parlement européen: Pier Antonio Panzeri disculpe totalement Marie Arena

L'ex-député européen Pier Antonio Panzeri, en aveu de corruption en lien avec le Qatar et le Maroc, disculpe totalement l'eurodéputée belge Marie Arena, dont le nom a été cité par la presse dans l'enquête dite du Qatargate autour du Parlement européen, a indiqué l'avocat du repenti, Me Laurent Kennes, mardi soir sur la RTBF.

"Ce que M. Panzeri a tenu à dire, et qu'il voulait exprimer par rapport à cette dame dont il était très proche, c'est qu'il était particulièrement désolé. Il sait qu'il a trahi des gens, trahi la confiance de certaines personnes, et Marie Arena en fait partie puisqu'il estime que c'est quelqu'un qui est extrêmement droit et qui n'aurait pas dû être accusée comme c'est le cas ici", a indiqué Me Kennes. "Il citera son nom pour dire qu'elle n'a rien à voir et qu'il n'aurait jamais osé lui proposer quoi que ce soit", a-t-il ajouté. Pier Antonio Panzeri a signé mardi avec le parquet fédéral belge un accord pour devenir "repenti", un statut qui signifie sa reconnaissance de culpabilité tout en lui garantissant une peine réduite (un an de prison ferme sur une condamnation de 5 ans, en plus d'amendes et de confiscations pour plus d'un million d'euros). Il reconnaît sa participation à des faits de corruption et avoir été un des dirigeants de l'organisation criminelle visée, et s'engage à détailler toutes les informations qu'il connaît sur le dossier, selon l'avocat.

Quant à l'autre eurodéputé PS Marc Tarabella, dont la justice belge réclame la levée de l'immunité parlementaire, et qui serait accusé par M. Panzeri d'avoir été corrompu (ce que M. Tarabella réfute), l'avocat n'a pas voulu se prononcer. "Nous ne communiquons pas d'informations sur le dossier qui est à l'instruction, cela fait partie de l'accord. Mais c'est désolant que des informations fuitent du dossier, évoquant le nom de personnes qui n'ont même pas encore eu l'occasion d'être entendues (...) et n'ont pas accès aux éléments du dossier", a commenté Me Kennes.