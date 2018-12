Coup de filet contre la mafia calabraise en Europe et Amérique du Sud: 14 arrestations en Belgique

Quatorze personnes ont été arrêtées mercredi en Belgique dans le cadre de l'opération Pollino contre la mafia de Calabre, a fait savoir la police judiciaire fédérale du Limbourg. Plus tôt dans la journée, la police italienne avait annoncé que 90 personnes appartenant à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, avaient été arrêtées lors d'un vaste coup de filet international dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine.

Les personnes arrêtées sont soupçonnées "de graves délits parmi lesquels association de malfaiteurs en vue d'un trafic international de stupéfiants, association mafieuse ou recyclage", précise la police italienne dans un communiqué. Considérées comme des membres importants de la criminalité organisée calabraise, et ses ramifications en Europe et en Amérique latine, elles opéraient principalement dans la région de Reggio de Calabre (sud de l'Italie), selon la police. L'opération a été coordonnée par la Direction nationale antimafia et antiterrorisme italienne avec le concours des forces de police et de justice allemande, belge et néerlandaise.