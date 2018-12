Coupe d'Europe: Guitoune, au centre du renouveau du Stade toulousain

Renversement de tendance: après deux années polluées par les blessures, Sofiane Guitoune, repositionné au centre, est l'un des joueurs-clefs du renouveau du Stade Toulousain, qui espère faire un pas vers les quarts de finale de la Coupe d'Europe face aux Wasps, samedi à domicile.

"Je me suis dit que ma chance était passée et qu’il faudrait peut-être faire autre chose. Mais, je suis têtu et j'ai continué de bosser". Guitoune, âgé de 29 ans, a bien fait d'insister: il a disputé dans leur intégralité 13 des 14 matches depuis le début de la saison.

En moins de quatre mois, il a ainsi plus joué que la saison passée (1.040 minutes contre 898 en 2017-2018 toutes compétitions confondues). Surtout, son apport est considérable: Guitoune a inscrit six essais, dont quatre en Coupe d'Europe, ce qui fait de lui le meilleur marqueur européen depuis le début de saison.

"Sofiane a passé deux ans où son corps l'a un peu trahi (pubalgie, NDLR). Là il a retrouvé une intégrité physique et au gré des blessures de notre effectif (Théo Balan, Pierre Fouyssac, Lucas Tauzin, NDLR) il a su saisir sa chance", justifie le co-entraîneur principal des Rouge et Noir, Ugo Mola.

Au poste de deuxième centre (neuf feuilles de match cette saison) qu'il "connaît très bien" pour l'avoir, rappelle-t-il, notamment occupé chez les jeunes. A l'époque, il a été "formé à l'ouverture", avant de glisser à l'arrière et à l'aile, où il a connu ses cinq sélections avec le XV de France (2013-2015).

Arrivé en grande pompe de l'Union Bordeaux-Bègles à l'été 2016 "pour gagner des titres", le natif d'Alger, formé à Vierzon (Cher) où il a débarqué à 5 ans, a mangé son pain noir à Toulouse jusqu'à cette saison: il n'avait été titulaire que 13 fois en 21 apparitions toutes compétitions confondues.

- Les Bleus, "encore loin" -

Aujourd'hui, il "mérite ce qui lui arrive car c'est important de prouver que l'on peut rebondir", estime Mola.

"Il a montré à tout le monde qui il était. Il est en confiance et il en profite à fond" souligne son jeune capitaine Julien Marchand, évoquant "quelqu'un de très joyeux, qui aime faire rire les autres, un bon vivant qui apporte toute sa +positive attitude+".

Samedi, face aux Wasps, Guitoune sera encore titulaire au centre de l’attaque toulousaine pour un match qui pourrait ouvrir un peu plus la porte vers les quarts de finale.

Se sent-il fatigué par ses titularisations à la pelle? "Ça va, après deux ans sans trop jouer il faut rattraper le temps perdu", répond dans un large sourire celui qui devrait bientôt prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

Une nouvelle prestation remarquée donnerait davantage corps à l'hypothèse d'un retour en équipe de France lors du Tournoi des six nations qui débute le 1er février, à un peu plus de huit mois de la Coupe du monde au Japon. Après avoir joué une rencontre de la précédente, contre la Roumanie, où il avait inscrit, pour sa dernière sélection, ses deuxième et troisième essais en Bleu.

"On m'en parle mais moi je pense que c'est encore loin. Un groupe s'est formé depuis deux, trois saisons et il ne bouge pas trop. Maintenant, je fais mes matches et si on a besoin de moi je serai le plus heureux du monde", conclut-il. Dans un sourire. Toujours.