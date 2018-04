Coupe Davis: absent depuis janvier, Nadal titulaire en simple avec l'Espagne

Le N.1 mondial Rafael Nadal, absent des courts depuis son abandon en quarts de finale de l'Open d'Australie fin janvier, va faire son retour à la compétition vendredi à l'occasion du quart de finale de la Coupe Davis entre l'Espagne et l'Allemagne, à Valence.

Nadal sera aligné lors du deuxième simple du jour contre Philipp Kohlschreiber, selon le tirage au sort effectué jeudi, et un choc face au N.4 mondial, Alexander Zverev, l'attend potentiellement dimanche sur sa surface de prédilection, la terre battue.

L'Espagnol de 31 ans n'est plus apparu en compétition depuis une blessure musculaire à la jambe droite qui l'avait contraint à jeter l'éponge au cinquième set de son quart de finale face au Croate Marin Cilic à l'Open d'Australie fin janvier. Une rechute à Acapulco (Mexique) fin février l'avait ensuite obligé à différer son retour.

"Physiquement, je me suis senti bien ces derniers jours, a déclaré Nadal. J'espère être bien demain (vendredi)."

Cette rencontre marque en outre le retour du Majorquin en Coupe Davis pour la première fois depuis 2016, au moment où le format historique de l'épreuve est menacé. Le projet de réforme de la Fédération internationale de tennis, qui divise, prévoit notamment la fin des matches à domicile et à l'extérieur sur quatre week-ends prolongés répartis tout au long de l'année et l'instauration, à la place, d'une semaine de compétition fin novembre dans un seul lieu où seraient rassemblées dix-huit équipes.

"J'ai toujours vécu de très belles expériences en Coupe Davis et cette rencontre est une occasion de plus", a expliqué Nadal, qui a soulevé quatre fois le Saladier d'argent (2004, 2008, 2009 et 2011).

La dernière apparition en Coupe Davis du décuple vainqueur de Roland-Garros remontait à un barrage d'accession/maintien dans le groupe mondial remporté par l'Espagne aux dépens de l'Inde en septembre 2016.