Coupe du monde de cyclisme sur piste - Jolien D'hoore et Lotte Kopecky remportent le bronze en course par équipe

(Belga) Jolien D'hoore et Lotte Kopecky ont remporté la médaille de bronze dimanche pour la course par équipe lors de la Coupe du monde de cyclisme sur piste de Berlin. Avec 14 points, l'équipe belge a été devancée par les Britanniques Laura Kenny en Emily Nelson (37 points) et l'équipe danoise composée de Julie Leth et Trine Schmidt (28).

Les Russes Maria Novolodskaya et Guinaz Badykova ont également fini avec 14 points, mais ont terminé le sprint final derrière les Belges. (Belga)