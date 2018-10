Couple royal: la tournée Pacifique de Meghan confirme son statut de star

(Belga) Le prince Harry et son épouse Meghan, qui attendent leur premier enfant, ont visité mercredi Roturua, localité touristique de Nouvelle-Zélande, au dernier jour d'une tournée dans le Pacifique qui a confirmé le potentiel de star de la dernière arrivée dans la famille royale britannique.

L'ancienne actrice de la série américaine "Suits" et "sa petite bosse", ainsi que le dit affectueusement son époux, ont attiré des foules admiratives lors du long voyage du couple en Australie, aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande. C'était sa première tournée internationale depuis son mariage avec Harry en mai. Pendant leurs 16 journées passées dans ces anciennes colonies britanniques, l'ex-actrice et son époux ont participé à 76 événements, Meghan arborant parfois quatre tenues haute couture différentes par jour. Si le couple a dû participer aux inévitables cérémonies officielles avec des dignitaires, il a également eu droit aux bains de foule. Les fans ayant rencontré les époux les ont décrits comme des gens sympathiques avec les pieds sur terre. Meghan, 37 ans, a ainsi participé sans sourciller à un lancer de botte en caoutchouc, a fait arrêter à plusieurs reprises son entourage pour donner des câlins à des petits enfants timides et apporté du cake à la banane fait par ses propres mains pour un thé à Dubbo, dans l'arrière-pays australien. "Ils sont très gentils, causants, à l'aise", a déclaré par exemple Milan Chapman, une adolescente qui les a rencontrés dans l'Ile du Sud, en Nouvelle-Zélande, un commentaire typique de ceux recueillis pendant leur tournée. Celle-ci avait commencé avec l'annonce par le palais de Kensington de la grossesse de la duchesse de Sussex. L'intérêt des médias anglo-saxons pour Meghan, déjà très grand, a alors viré à l'obsessionnel. (Belga)