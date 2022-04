Cour d'Assise du Luxembourg - Le procès pour l'assassinat de Marie-Thérèse Roufosse commence le 25 avril

(Belga) Lundi 25 avril prochain débutera le procès devant la Cour d'Assise du Luxembourg de Philippe Lemaire, accusé d'avoir assassiné son ex-compagne Marie-Thérèse Roufosse le soir du 15 juillet 2018 à Bastogne.

Le 15 juillet 2018, Marie-Thérèse Roufosse était abattue d'une balle en pleine tête alors qu'elle se trouvait au comptoir de son café "Au New Tacot" à Bastogne. Les soupçons se sont immédiatement portés sur l'ancien compagnon de la tenancière, Philippe Lemaire, identifié par les témoins présents sur place comme étant l'auteur du coup de feu. Se sachant activement recherché, le suspect s'est présenté aux urgences de la clinique de Bastogne quelques jours plus tard pour se rendre de lui-même à la police. Entendu dans le cadre d'une audition vidéo-filmée, Philippe Lemaire a immédiatement reconnu les faits dont il était suspecté. Les diverses personnes auditionnées lors de l'enquête évoquent la relation tumultueuse qu'entretenaient la victime et le tireur, présenté comme un homme jaloux et possessif. Philippe Lemaire doit aujourd'hui répondre d'assassinat, soit l'homicide volontaire avec préméditation. Son procès débutera le 25 avril devant la Cour d'Assise du Luxembourg à Arlon. Il devrait s'étendre sur une semaine. Le Bastognard de 52 ans devra également répondre de détention d'arme illégale. La constitution du jury est programmée pour le mercredi 20 avril. L'interrogatoire de l'accusé se déroulera le lundi 25 avril. (Belga)