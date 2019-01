Course contre la montre en Espagne pour sauver Julen, 2 ans, tombé dans un puits: ses parents ont déjà vécu une tragédie familiale

Les autorités espagnoles étaient prises lundi dans une course contre la montre pour tenter de sauver Julen, un garçon de deux ans, tombé dimanche dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur. Une affaire qui tient l'Espagne en haleine.

"Les secours sont à pied d'oeuvre pour accéder au fond du puits où est tombé un petit garçon de deux ans dimanche en début d'après-midi à Totalan, dans la province de Malaga. (...) Nous n'avons pas de nouvelles pour le moment", ont informé lundi sur Twitter les services de secours d'Andalousie, la région où a eu lieu l'accident.

D'après le journal espagnol El Pais, la recherche continuait sans relâche vers 23h lundi. La Guarda Civil tente d'atteindre Julen de trois manières différentes: en construisant un tunnel parallèle au puits, en creusant la colline et en utilisant des machines puissantes pour enlever la terre de la cavité où se trouve le garçon.



Selon sa famille, l'enfant est tombé dans ce trou non signalé d'une largeur de 20-25 cm destiné à puiser de l'eau pendant qu'il jouait à proximité de l'endroit où ses parents déjeunaient en montagne.



En 2017, un autre fils du couple est décédé subitement



Ses parents sont "abattus" et "pris en charge depuis le début par une équipe de psychologues", a déclaré sur la radio espagnole RNE Elena Trigo, la porte-parole des services de secours andalous.

Selon El Pais, José et Victoria ont déjà vécu une autre tragédie familiale il y a deux ans. Leur autre fils Oliver est décédé subitement en marchant sur la plage. Il était alors âgé de trois ans.

L'affaire est suivie de près par les médias espagnols et a généré de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux dont celui du chef du gouvernement Pedro Sanchez qui a déclaré sur Twitter partager "l'angoisse de la famille du garçon" et a appelé à garder "l'espoir d'un heureux dénouement".





Une centaine de secouristes mobilisés pour une mission très complexe



Une centaine de secouristes sont mobilisés depuis dimanche à la mi-journée pour cette mission extrêmement complexe. Ils ont déjà tenté, sans succès, de localiser l'enfant en introduisant des caméras dans le puits.



Jusqu'ici, seul un sachet de bonbons que tenait le garçonnet a été retrouvé dans le puits, a souligné Maria Gamez, la préfète de la province de Malaga, sur la chaîne de télévision Antena 3.



Les recherches sont "très compliquées" en raison des caractéristiques du puits dont les parois ne sont pas stables. "C'est humide, froid, il n'est pas évident de poursuivre les recherches (...) Personne n'est préparé techniquement" pour effectuer un sauvetage "dans un espace si étroit", a-t-elle noté.



La représentante du gouvernement dans la zone a toutefois assuré que des technologies permettant d'accéder à des endroits étroits et profonds existaient et qu'elle étaient envisagées, ajoutant que de nombreuses entreprises espagnoles avaient proposé leurs solutions.