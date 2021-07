Covid-19: Chypre obtient 1,2 milliard d'euros de l'UE pour relancer son économie

Chypre a obtenu une aide de 1,2 milliard d'euros de la part de l'Union européenne pour relancer son économie après la pandémie du Covid-19, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen, en visite à Nicosie, la capitale de l'île méditerranéenne, a annoncé l'approbation par l'Union européenne (UE) des réformes présentées par Chypre en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre du Plan de relance européen "NextGenerationEU" ("La future génération de l'UE").

Chypre n'aura pas besoin de rembourser cette aide qui provient d'un fonds doté au total de quelque 800 milliards d'euros --un montant inédit--, à se partager entre les 27 Etats membres.

"C'est un résultat brillant", a déclaré Mme Von der Leyen, à propos du plan de réformes chypriote. "Il stimulera la croissance, modernisera et transformera Chypre", a-t-elle ajouté après avoir informé le président du pays, Nicos Anastasiades, du feu vert de l'UE.

Nicosie prévoit de consacrer 41% des fonds obtenus à atteindre des objectifs liés à la préservation de l'environnement, dont la libéralisation du marché de l'électricité et la promotion des bâtiments économes en énergie.

Il prévoit aussi de promouvoir le haut-débit, l'éducation au numérique et un meilleur accès à la sécurité sociale publique.

Une aide supplémentaire de 18 millions d'euros sera par ailleurs destinée à la lutte contre les désastres naturels, a annoncé la responsable européenne qui s'est rendue mercredi sur le site du plus important incendie connu par Chypre en près de 50 ans.

Ce feu, qui a dévasté le sud du massif forestier du Troodos, a fait quatre morts.

Selon Mme Von der Leyen, le plan européen est une "réponse exceptionnelle à une crise (sanitaire) exceptionnelle".

Chypre est actuellement en proie à une quatrième vague épidémique, notamment due au variant Delta, avec un record de 952 contaminations enregistrées mercredi.

Au total, l'île a recensé plus de 80.500 cas et 380 morts. Plus de la moitié des résidents ont été complètement vaccinés.