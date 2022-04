Covid-19: la Russie va rétablir ses liaisons aériennes avec 52 pays

(Belga) La Russie a annoncé lundi qu'elle allait rétablir en fin de semaine les liaisons aériennes avec 52 pays qui avaient été suspendues en raison de la pandémie de Covid-19, estimant que la situation s'était suffisamment améliorée sur fond de sanctions prises contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine.

"A compter du (samedi) 9 avril, toutes les restrictions sur les vols réguliers et à bas coûts entre la Russie et 52 pays seront levées", a indiqué le régulateur de l'aviation russe, Rossaviatsia dans un communiqué. Selon Rossaviatsia, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a estimé que "le taux d'incidence est en train de baisser, ce qui signifie qu'il est temps d'élargir les destinations disponibles pour les compagnies aériennes russes". Cette décision, qui survient avant la haute saison touristique, concerne notamment l'Inde, la Chine et l'Argentine, selon M. Michoustine, cité dans le communiqué de Rossaviatsia. Cette mesure arrive aussi au moment où de nombreux pays occidentaux, dont les États membres de l'Union européenne et les États-Unis, ont interrompu leurs liaisons aériennes avec la Russie à cause de son intervention militaire en Ukraine. La Russie est l'un des pays au monde qui ont été les plus durement touchés par la pandémie de Covid-19, avec près de 370.000 décès et près de 18 millions de contaminations, selon les statistiques officielles - largement sous-estimées. Cette reprise des vols long courrier intervient alors que la Russie a fait main basse sur tous les avions étrangers loués se trouvant toujours sur son territoire après la rupture des contrats de location occidentaux. Ces appareils - au nombre de près de 500 - vont rester dans le pays, a indiqué jeudi dernier le vice-Premier ministre russe, Youri Borisov, à la télévision publique. Ils pourraient être saisis s'ils quittent se posent à l'étranger. (Belga)