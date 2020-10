Covid-19: "Reconfinement partiel" aux Pays-Bas, les cafés et restaurants doivent fermer

Les Pays-Bas vont être soumis à un "confinement partiel" à partir de mercredi, comprenant notamment la fermeture des bars et des restaurants pour tenter de freiner la poussée de la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte.



"Nous entrons en confinement partiel", a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse télévisée. "Cela va faire mal, mais c'est la seule solution. Nous devons être plus stricts". La vente d'alcool et de drogues douces sera interdite entre 22h00 et 07h00.

Les magasins devront également fermer leurs portes à 20h00. Toute personne âgée de plus de 13 ans devra porter un masque buccal à l'intérieur des lieux publics. Les hôtels resteront quant à eux ouverts et seront autorisés à servir de la nourriture à leurs clients, a annoncé M. Rutte.

Les espaces intérieurs pourront accueillir maximum 30 personnes et les Néerlandais pourront recevoir au maximum trois personnes par jour chez eux.

Seront également interdits les rassemblements sportifs pour adultes amateurs. M. Rutte appelle ses concitoyens à ne pas se rendre dans les zones oranges ou rouges.

3e plus haut taux de contamination en Europe



Mercredi, les autorités sanitaires néerlandaises ont fait état d'un nouveau record quotidien de 7.393 contaminations au coronavirus. En une semaine, elles ont répertorié 43.903 nouveaux cas et 150 morts.



Sur les 14 derniers jours, les Pays-Bas ont le troisième plus haut taux de nouvelles contaminations pour 100.000 habitants en Europe, derrière la République tchèque et la Belgique, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).



Ces derniers mois, le gouvernement de M. Rutte a promu une politique de "confinement intelligent" nettement moins stricte que ses voisins européens, mais il ne parvient plus à contrôler la seconde vague de l'épidémie.