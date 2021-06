Covid-19: seule une sous-lignée du variant Delta "préoccupante" selon l'OMS

(Belga) Seule une sous-lignée du variant Delta du Covid-19, détecté pour la première fois en Inde, est encore considérée comme "préoccupante", tandis que deux autres ont été rétrogradées, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le variant B.1.617, rebaptisé Delta, et considéré comme partiellement responsable de l'explosion de la pandémie en Inde, s'est depuis étendu à plus de 50 territoires, avec trois sous-lignées distinctes. L'OMS avait classé le mois dernier la totalité du variant comme "préoccupant", mais a indiqué mardi que seule une sous-lignée doit à présent être considérée comme telle. "Il est devenu évident que davantage de risques pour le public sont associés au B.1.617.2, tandis que des taux de transmission moindres ont été observés avec les autres sous-lignées", a indiqué l'OMS dans son point épidémiologique hebdomadaire sur la pandémie. Le B.1.617.2 demeure qualifié de préoccupant, de même que trois autres variants du virus, considérés comme plus dangereux que la version originale car plus contagieux, mortels ou parce que les vaccins pourraient ne pas offrir de protection contre eux. L'OMS avait attribué lundi des lettres grecques aux noms scientifiques des différents variants tels que Alpha, Beta, Gamma, ou Delta pour le cas de B.1.617. Cette initiative vise notamment à éviter des appellations "stigmatisantes et discriminatoires" pour les pays et territoires où ils sont apparus. "Nous continuons d'observer une transmissibilité en nette hausse et un nombre croissant de pays qui signalent des flambées liées à ce variant", note l'OMS, qui juge "prioritaire" de conduire "de nouvelles études" sur son impact. Un nouveau variant hybride, signalé samedi par les autorités sanitaires du Vietnam, semble être une déclinaison de Delta, a indiqué mardi la Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de la lutte contre le Covid-19 au sein de l'agence. "Nous savons que le B.1.617.2, du variant Delta, a une transmissibilité accrue, ce qui signifie qu'il peut se répandre plus facilement entre les gens", a-t-elle souligné. La sous-lignée B.1.617.1 a en revanche été rétrogradée à la catégorie de "variant d'intérêt", et baptisée Kappa. Quant au B.1.617.3, il n'est plus considéré comme intéressant par l'OMS et ne s'est pas vu attribuer de lettre grecque en raison de sa relative faible occurrence. (Belga)