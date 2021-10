Covid: la Russie enregistre des records quotidiens d'infections et de décès

(Belga) La Russie a enregistré jeudi des records quotidiens de nouvelles infections et de décès dus au coronavirus, l'épidémie étant en plein essor du fait d'une campagne de vaccination poussive et de restrictions sanitaires très réduites.

Selon le bilan quotidien publié par le gouvernement russe, 31.299 personnes contaminées ont été dénombrées ces dernières 24 heures et 986 personnes sont mortes, des records absolus depuis le début de la pandémie. La capitale, Moscou, reste la zone la plus touchée avec 6.712 nouveaux cas et 72 morts. La deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, suit avec 2.345 contaminations enregistrées et 67 décès. Le ministre de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a jugé jeudi que la situation actuelle était la faute "en premier lieu au comportement de la population et à la vaccination", qui patine depuis des mois malgré l'existence de plusieurs sérums nationaux. "Le système (de santé) est sérieusement sous tension. Nous devons arrêter cela via des efforts communs", a-t-il ajouté, cité par les agences de presse russes, en appelant une nouvelle fois ses concitoyens à aller se faire vacciner. Selon M. Mourachko, si des mesures de restriction fortes ne sont pas introduites prochainement, "nous courons le risque d'une croissance continue" des contaminations. La Russie, pays le plus durement touché en Europe, est confrontée à une accélération de l'épidémie depuis quelques semaines. Une situation qui inquiète les autorités, bien qu'elles aient exclu d'introduire des restrictions sanitaires afin de préserver l'économie. Outre le faible respect des gestes barrières, la propagation du virus est facilitée par le taux de vaccination bas - un peu plus de 31% des Russes sont complètement vaccinés, selon le site spécialisé Gogov -, sur fond de défiance de la population. Au total, 220.315 personnes sont mortes du Covid-19 en Russie pour 7,8 millions de contaminations, selon le bilan officiel des autorités. Mais le bilan réel est bien plus lourd. L'institut des statistiques Rosstat, qui possède une définition plus large des morts liées au coronavirus, fait lui état de plus de 400.000 décès. (Belga)