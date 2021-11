Craignant une invasion, l'Ukraine appelle à agir vite pour "retenir" Moscou

(Belga) L'Ukraine a appelé lundi ses alliés à agir vite pour dissuader la Russie de toute invasion, estimant qu'une offensive de Moscou pourrait être déclenchée "en un clin d'oeil", au moment où les mouvements de troupes russes inquiètent l'Occident.

"Il vaut mieux agir maintenant, pas plus tard" pour "retenir la Russie", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, lors d'un point de presse en ligne. Selon M. Kouleba, la Russie a accumulé environ 115.000 hommes autour de l'Ukraine, ainsi qu'en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, et dans les territoires sous contrôle séparatiste dans l'est du pays. "Ce que nous voyons est très sérieux. La Russie a déployé une large force militaire près de la frontière ukrainienne. Cela inclut des chars, des systèmes d'artillerie, des systèmes de guerre électronique, des forces aériennes et navales", a-t-il énuméré. Dans ce contexte, une éventuelle offensive russe peut être lancée "littéralement en un clin d'oeil", a estimé le ministre. En cas d'attaque, l'Ukraine "ripostera", a prévenu M. Kouleba. "Nous sommes déterminés à défendre notre terre. Notre pays est devenu beaucoup plus résistant et notre armée est incomparablement plus forte qu'elle ne l'était en 2014", a-t-il affirmé. Ces dernières semaines, les Etats-Unis, l'Otan et l'Union européenne n'ont cessé d'exprimer leur inquiétude concernant des mouvements de troupes russes autour de l'Ukraine, craignant une éventuelle invasion. La Russie a plusieurs fois nié tout projet en ce sens et accusé l'Ukraine et ses alliés occidentaux de multiplier les "provocations". L'est de l'Ukraine est en proie depuis 2014 à une guerre entre Kiev et des séparatistes prorusses, qui a éclaté peu après l'annexion de la Crimée par Moscou et fait depuis plus de 13.000 morts. Malgré ses dénégations, la Russie est considérée comme le parrain des séparatistes prorusses et est accusée de leur fournir des hommes et de l'armement.