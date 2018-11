Crash d'un avion malaisien en Ukraine: des proches saisissent la Cour européenne des droits de l'homme contre la Russie

(Belga) Les proches de 70 personnes tuées dans le crash du vol MH17 ont déposé une plainte contre la Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), a-t-on appris vendredi. Ils accusent la Russie d'avoir abattu le Boeing alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine, en 2014, et de s'opposer à la révélation de la vérité des années après le drame.

"Les proches sont gênés par la position de la Fédération russe", explique leur avocat, Veeru Mewa. Celui-ci a confirmé l'information de la chaîne néerlandaise NOS selon laquelle ils accusent la Russie de violer leurs droits fondamentaux. Normalement, la CEDH, située à Strasbourg (France), ne peut être saisie qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de recours judiciaire nationales. "Mais voyez-vous cela, accuser la Russie en Russie? ", s'exclame Me Mewa. Le conseil émet de sérieux doutes sur l'indépendance de la justice en Russie. Les 95 plaignants considèrent qu'un verdict de la cour européenne aurait "une importance énorme pour la reconnaissance de leur position", ajoute l'avocat. Le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur avait été abattu le 17 juillet 2014 par un missile anti-aérien et s'était écrasé en Ukraine. Les 298 passagers, dont 190 Néerlandais et quatre Belges, avaient perdu la vie. (Belga)