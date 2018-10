Crash d'un hélicoptère à Leicester: le propriétaire du club pas à bord, selon Sky Sport

(Belga) Aiyawatt Srivaddanaprabha, le propriétaire du club de football de Leicester City (Royaume-Uni), n'était pas à bord de l'hélicoptère qui s'est écrasé samedi soir aux abords du stade, selon la rédaction sportive de la chaîne britannique Sky. Le directeur John Rudkin ne s'y trouvait pas non plus, selon le média. On ne sait pas qui se trouvait à l'intérieur.

Aiyawatt Srivaddanaprabha est également propriétaire du club belge OH Leuven. Les conditions précises du crash ne sont pas connues. Des témoins ont rapporté que le moteur de l'hélicoptère s'est subitement arrêté. L'appareil s'est écrasé avant de prendre feu. (Belga)