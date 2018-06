Crise des migrants - La crise migratoire met en danger la survie de l'UE, estime Tajani

(Belga) Le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, a estimé mercredi que la crise migratoire mettait en danger la survie de l'Union européenne au moment où plusieurs Etats membres s'affrontent sur l'accueil des migrants.

"L'immigration met en péril la survie même de l'Union européenne", a averti M. Tajani dans un message posté sur son compte twitter. "La priorité est de bloquer les départs en Afrique du nord". "L'urgence migratoire nécessite une réaction immédiate de la part de l'UE, le problème ne sera pas résolu au niveau national et ne sera pas non plus résolu par des polémiques entre les Etats membres. Ces controverses ne risquent que d'éloigner davantage une solution au problème", avait auparavant plaidé Antonio Tajani devant les eurodéputés réunis en séance plénière à Strasbourg. La crise entre la France et l'Italie sur les migrants de l'Aquarius s'est aggravée mercredi, Rome exigeant des excuses de la France après des propos jugés "inadmissibles" du président Emmanuel Macron. Par ailleurs, les ministres italien, autrichien et allemand de l'Intérieur, des faucons sur la question migratoire, ont fait part de leur intention de constituer "un axe des volontaires" pour s'attaquer à l'immigration clandestine, ajoutant à la cacophonie européenne sur le sujet. "Les polémiques entre Etats: +Qui est le plus dur? Qui est le plus responsable? +, ça ne sert à rien. Ces controverses ne sont que des peccadilles qui ne permettent pas de résoudre un problème pourtant historique qui risque à terme d'avoir des effets néfastes sur l'intégralité de l'UE", a estimé M. Tajani devant le Parlement à Strasbourg. Le chef du Parlement européen a annoncé un déplacement au Niger au mois de juillet et son intention de se rendre en Libye "si cela est possible". (Belga)