Crise des migrants - Quatre pays veulent mieux recenser les migrants disparus

La Commission internationale sur les personnes disparues (ICMP) a lancé lundi à Rome une initiative avec des représentants d'Italie, de Malte, de la Grèce et de Chypre pour mieux localiser et recenser les migrants disparus en Méditerranée.

"C'est la première fois dans l'histoire que des gouvernements s'associent sur ce dossier", a souligné lundi Kathryne Bomberber, directrice générale de l'ICMP. "Un seul pays n'est pas capable de traiter ce problème, compte tenu de l'énormité, de l'échelle du problème et étant donné que les migrants disparaissent dans toute la Méditerranée", a-t-elle expliqué. "C'est donc vraiment important que les gouvernements coopèrent pour compter ces personnes disparues et également qu'ils remplissent leurs obligations au regard de la loi, en matière d'enquête sur le sort de ces personnes disparues", a ajouté Mme Bomberber. La responsable a admis disposer aujourd'hui de bien peu de chiffres. "Nous savons par exemple que l'Italie, au cours de la dernière décennie, a retrouvé 8.000 migrants dans la mer, dans la Méditerranée qui est en train de se transformer en une fosse commune", a-t-elle indiqué. Près de 27.000 migrants pourraient avoir disparu dans le monde depuis 2014, dont 16.000 en Méditerranée, ont souligné les participants de la réunion de Rome dans un communiqué. Plus de 3.000 migrants sont décédés en mer en 2017, déjà 600 cette année. Et un grand nombre d'enfants ne peuvent être localisés après leur arrivée en Europe. Pour la directrice générale de l'ICMP, "l'important, c'est de ne pas politiser ce processus et de travailler ensemble pour trouver des solutions pratiques". Organisation intergouvernementale née à la suite des guerres des années 1990 dans l'ex-Yougoslavie, l'ICMP a contribué à identifier environ 70% des quelque 40.000 personnes portées disparues dans les Balkans à cause des conflits. Ayant depuis déménagé de Sarajevo à La Haye, elle s'est aussi engagée sur la question des disparus en Irak, en Syrie ou encore en Colombie.